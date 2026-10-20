Зеленски отива в Норвегия за преговори с пратениците на Тръмп

Президентът на Украйна Володимир Зеленски се очаква да пристигне днес в Норвегия за разговори относно ситуацията в страната му.

„Президентът Зеленски поиска от Норвегия и Финландия да организират среща в рамките на продължаващите дипломатически усилия в критичен за Украйна момент", се посочва в изявление на норвежкото правителство, пише БТА.

Зеленски ще разговаря в норвежката столица с норвежкия министър-председател Юнас Гар Стьоре и с финландския президент Александър Стуб, уточнява Осло. Той ще бъде приет и на аудиенция от краля на Норвегия, както и ще посети норвежкия парламент.

Снощи изданието „Аксиос" съобщи, че специалният пратеник на американското президентство Стив Уиткоф пътува към Европа, за да се срещне поотделно с украинския и руския лидер тази седмица. Сега норвежкото правителство потвърди и визитата на Уиткоф, предаде Ройтерс. Другият специален американски емисар - Джаред Къшнър, ще участват във видеоконферентен формат в дискусиите, които ще бъдат водени в норвежката столица, съобщи още норвежкото правителство.

„Украйна поиска специалните пратеници на САЩ Стив Уиткоф и Джаред Къшнър да се включат в срещите. Радвам се, че те ще могат да участват", заяви норвежкият министър-председател Юнас Гар Стьоре днес, предаде Франс прес. „Целта е дипломатическите усилия да бъдат насочени по по-конструктивен път", добави той.

Уиткоф трябва да разговаря днес в Осло със Зеленски и със Стьоре, както и с представители на няколко европейски държави - Франция, Великобритания, Германия и Полша - и на НАТО, съобщил пък пред „Аксиос" американски представител.

След това специалният пратеник трябва да отпътува за Русия, „където се надява да се срещне с президента Владимир Путин и да му представи идеи", е добавил същият източник.

Украйна изпитва несигурност относно дългосрочната устойчивост на американската подкрепа, която е от решаващо значение във войната срещу Русия, след критиките на Доналд Тръмп към Володимир Зеленски, отбелязва Франс прес.

Американският президент обвинява украинския си колега, че допринася за рязкото покачване на световните цени на горивата, като нанася удари по руски петролни рафинерии. Тръмп също така смята, че Зеленски не работи за прекратяване на конфликта. Освен това Тръмп сключи изненадващо споразумение с Владимир Путин относно дизеловото гориво - ход, предизвикал силно недоволство у Зеленски.