Зеленски обсъдил с Рубио ракетите прехващачи и сателитните услуги "Старлинк"

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Украинският президент Володимир Зеленски заяви днес, че е провел "съдържателен" разговор с американския държавен секретар Марко Рубио, посветен на противовъздушната отбрана и сателитните комуникации, предаде Ройтерс, цитиран от БТА.

В публикация в социалната мрежа Екс Зеленски посочи, че двамата са обсъдили ракетите прехващачи за противодействие на балистични ракети, системите за ранно предупреждение при руски атаки с балистични ракети, както и ситуацията със сателитните услуги "Старлинк" и "Старшийлд", чието функциониране според него "трябва да бъде възстановено".

По-рано "Вашингтон пост" съобщи, че министърът на отбраната Пийт Хегсет до този момент не е одобрил доставката на ракети за Украйна от други страни.

Той не е блокирал тази доставка, но не е завършил и необходимите процедури за нейното одобрение, уточнява "Вашингтон пост".

Боеприпасите се произвеждат в САЩ и се изпращат в чужбина в съответствие със споразумение, съгласно което предаването на трети страни изисква съгласието на Вашингтон.

Миналата седмица Си Ен Ен съобщи, че запасите от ракети за системите "Пейтриът", използвани от Киев за защита на страната от руските атаки с дронове и ракети, са изчерпани.

Именно заради тези действия украинският президент Зеленски коментира, че решенията на американската страна са трудни за обяснение.

"Ние също знаем, че за съжаление Пентагонът бави доставката на ракетите, за които наш партньор вече е платил чрез програмата ПЪРЛ", посочи Зеленски.

"Всичко това предполага, че са взети някои политически решения за намаляването на подкрепата за нас", каза украинският президент.