Алберта избра да остане в Канада

Жителите на богатата на петрол канадска провинция Алберта гласуваха с огромно мнозинство против провеждането на бъдещ референдум за отделянето ѝ от Канада.

Според прогнозата привържениците на оставането на провинция Алберта в състава на Канада печелят убедително с около 76,5% от гласовете, докато подкрепящите провеждането на референдум за отделяне на провинцията от канадската територия получават едва 23,5%.

Този резултат е победа за Марк Карни, който е израснал в Алберта и миналата седмица обиколи провинцията, за да призове привържениците на националното единство да се мобилизират масово. „Канада заслужава да се борим за нея= Гласувайте за Канада", заяви той отново вчера.

Резултатът от гласуването съответства на социологическите проучвания, според които подкрепата за отделянето на провинцията е под 25%.

Допреди няколко години сепаратисткото движение беше маргинално, но впоследствие привлече интереса на администрацията на Тръмп - която редовно заплашва да анексира Канада - и на нейните съюзници.

Министърът на финансите на САЩ Скот Бесънт определи Алберта в началото на годината като „естествен партньор" на САЩ, а представители на движението за независимост бяха приети в Държавния департамент във Вашингтон.

В началото на октомври милиардерът Илон Мъск също изрази подкрепа за отделянето на провинцията.

Благодарение на нефтените си находищата Алберта разполага с четвъртите по големина доказани петролни запаси в света. Тези природни богатства са в центъра на исканията на сепаратистите. Те твърдят, че федералната държава е задушила петролната индустрия чрез екологичните си регулации, особено по време на управлението на бившия премиер Джъстин Трюдо.

За разлика от своя предшественик, Марк Карни сближи позициите си с властите в Алберта и ускори изграждането на нов петролопровод към тихоокеанското крайбрежие. Проектът трябва да позволи износа на петрол от Алберта към Азия и е един от основните стълбове на стратегията на Карни за намаляване на зависимостта на Канада от САЩ.

През май сепаратисткото движение успя да събере достатъчно подписи за задействане на референдум за независимост въз основа на гражданска инициатива. Местен съд обаче го отмени по конституционни съображения.

Консервативната премиерка на провинцията Даниел Смит, която се противопоставя на независимостта, но чиято партия включва и сепаратисти, реши да организира собствено допитване, съобщава БТА. Решението на Смит да подложи въпроса на гласуване с цел да успокои сепаратисткото крило в собствената си партия беше сравнено от анализатори с риска, който британското правителство пое с референдума за Брекзит през 2016 г.

Освен с въпроса за Алберта Марк Карни сега трябва да се справя и с други сепаратистки настроения, този път в предимно френскоговорящата провинция Квебек. Там партията на привържениците на идеята за отделянето от Канада на Квебек - Квебекски блок, спечели местните избори в началото на месеца и обещава да организира нов референдум за независимост.