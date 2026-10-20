Китай обвини американски военен кораб в незаконно навлизане

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Китайската армия е изпратила сили, за да наблюдават американски военен кораб, който според Пекин е навлязъл „незаконно" във водите около спорни плитчини в Южнокитайско море.

Китай смята почти цялото натоварено корабоплавателно трасе за своя територия. Териториални претенции върху части от него имат и Бруней, Малайзия, Филипините, Тайван и Виетнам. Напоследък напрежението е най-силно изразено между Пекин и Манила, предава Ройтерс, цитиран от БТА.

Южното командване на китайската армия заяви, че американският кораб „Чарлстън" е „навлязъл незаконно" във водите в непосредствена близост до плитчината Сабина в архипелага Спратли без разрешение от китайското правителство в ранните часове на днешния ден.

„Действията на САЩ нарушават суверенните права и интереси на Китай, застрашават морската сигурност и вредят на мира и стабилността в региона", се посочва в изявление на командването. „Американската страна трябва незабавно да прекрати подобни действия", се допълва в текста. Китайските военноморски сили са изпратили свои подразделения, за да проследят и наблюдават кораба, се добавя в изявлението.

Военноморските сили на САЩ засега не са отговорили на запитване за коментар.

Обикновено американските военни определят подобни мисии като „операции за гарантиране на свободата на корабоплаването", въпреки че последната известна такава операция на САЩ в Южнокитайско море беше преди повече от година.

Миналия месец кораб на китайската брегова охрана се сблъска с филипински плавателен съд, изпълняващ мисия за зареждане с гориво в близост до същата плитчина.

Китай и Филипините, които имат договор за взаимна отбрана със САЩ, оспорват суверенитета както над плитчината Сабина, така и над целия архипелаг Спратли.