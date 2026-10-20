Албания обмисля забрана на социалните мрежи за деца под 16 години

Албанското правителство обсъжда намаляване на възрастта за наказателна отговорност и забрана на социалните мрежи за деца под 16 години. Това съобщи премиерът Еди Рама, цитиран от Албанското радио и телевизия, при посещение днес в образователното министерство, пише БТА. Сградата стана обект на нападения по време на продължаващите протести с участието на ученици и студенти.

Рама заяви, че се подготвя пакет от наказателни и административни мерки. По думите му хората, които повреждат обществена собственост, трябва да носят отговорност и да заплатят обезщетение за нанесените щети.

Студентите настояват за оставката на премиера и обвиняват властите в корупция и пренебрегване на образованието. Започналите на 13 октомври в Тирана демонстрации бяха съпроводени от сблъсъци с полицията. Протестиращи подпалиха правителствени сгради и банки и нанесоха щети на обществена и частна собственост.

Недоволството последва месеци на мирни протести срещу продажбата на девствена част от албанското крайбрежие за изграждането на курорт, свързван с Джаред Къшнър — зет на американския президент Доналд Тръмп.

Рама обвини Русия, Иран, крайнолявото движение „Антифа", политически и религиозни екстремисти, както и лидера на опозиционната Демократическа партия Сали Бериша, че са част от сложна мрежа за влияние. Според премиера тя подстрекава протестите с цел предизвикване на насилие и разпространяване на дезинформация.

Днес Рама определи събитията в Тирана като „хибридна война", която се превръща в сериозен проблем в цяла Европа, предаде АТА. Той заяви, че тя е дирижирана от „тренирани за тази работа ръце" и използва реалните притеснения на гражданите.

По данни на албанското здравно министерство от началото на протестите са ранени 310 души, сред които 191 полицаи. На 21 непълнолетни участници в демонстрациите е наложена мярката „надзор от страна на близките", а на други трима — „подписка".

Темата за ограниченията в социалните мрежи беше поставена в Албания и по-рано. Рама обяви обществено обсъждане за забрана на ТикТок и Снапчат или въвеждане на възрастови ограничения за достъп до тях.