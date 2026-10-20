123-ма души остават в ареста след насилието на протестите във Франция

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Общо 123-ма души се намират в ареста след проявите на насилие по време на демонстрациите във Франция през уикенда, съобщи днес министърът на правосъдието Жералд Дарманен, цитиран от Франс прес и БТА.

В интервю за френски медии той обясни, че част от тях са оставени в предварителния арест по искане на прокуратурата след изтичането на първоначалното им задържане и очакват присъди. За други в понеделник са издадени заповеди за задържане.

По думите на Дарманен 95% от извършителите на мародерства и нападения срещу полицаи са мъже, а 70% са пълнолетни.

„Сред задържаните има всякакви хора — както с имигрантски произход и чужденци, така и такива, които са напълно интегрирани и са французи", подчерта министърът.

През уикенда в няколко френски града бяха подпалени сгради и автомобили и разграбени магазини. Президентът Еманюел Макрон осъди насилието и настоя извършителите да бъдат изправени пред правосъдието.