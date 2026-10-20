Над 500 мигранти са открити край Крит за два дни

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Повече от 500 нелегални мигранти са открити през последните два дни в района на гръцкия остров Крит, съобщават местните медии.

Днес край остров Гавдос е намерена лодка с 47 души на борда, които са транспортирани до сушата, информира телевизия „Скай".

Други 70 граждани на различни държави са открити на 52 морски мили юг-югоизточно от Ираклион, пише електронното издание на „Катимерини", цитирано от БТА. Те са качени на плавателен съд на европейската гранична агенция Фронтекс.

Изданието припомня, че вчера при отделни инциденти в Егейско море са загинали 12 мигранти. Междувременно край остров Самос продължава издирването на трима души, съобщава обществената телевизия ЕРТ. Очаква се операцията да продължи до четвъртък сутринта.

През последните два месеца броят на пристигащите на Крит рязко се е увеличил. Новодошлите са настанявани в препълнени стари складове, посочва „Катимерини".

Председателят на Синдиката на служителите от бреговата охрана в Източен Крит Йоргос Сфакианакис заяви в понеделник пред общинския съвет на Ираклион, че само за 24 часа са пристигнали 517 мигранти. Съветниците обсъдиха как да реагират на решението на Министерството на миграцията за създаване на лагер в района на Атанати.

Миграционният натиск към острова се засилва от месеци. През септември, близо 14 000 мигранти са достигнали бреговете на Крит от началото на годината, потегляйки от източната част на Либия.