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Задържаха жена в Одеса, заподозряна, че е събирала данни за руската ФСС

Ненко Станев

[email protected]

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Одеса СНИМКА: Pixabay

Службата за сигурност на Украйна (ССУ) задържа в Одеса търговски представител на хранителна компания по подозрение, че е събирала разузнавателна информация за руската Федерална служба за сигурност (ФСС), предаде Укринформ, цитирана от БТА.

Според разследващите жената проучвала местоположението на подразделения на украинската Национална гвардия, нефтопреработвателни съоръжения и пристанищна инфраструктура.

Тя попаднала в полезрението на руското разузнаване, след като потърсила допълнителни доходи чрез канали в „Телеграм". По данни на разследването била вербувана в чат в приложение за съобщения, а впоследствие поддържала връзка с руските си ръководители чрез посредник — служител на подразделение на руското вътрешно министерство в окупирания Крим.

По негови указания заподозряната следяла местоположението на украински военнослужещи и военна техника и отбелязвала координатите им в „Гугъл Мапс", за да ги предаде на ФСС. Освен това заснемала нефтопреработвателни съоръжения и големи логистични центрове на пристанището в Одеса.

За да прикрива дейността си, жената многократно променяла маршрутите си с обществения транспорт и снимала обектите с телефона си през прозорците, посочват от ССУ.

Служители на украинската служба документирали действията ѝ и я задържали, докато извършвала допълнително разузнаване край потенциална цел.

Пристанищната инфраструктура в района и по-рано е била обект на руски атаки. Руското министерство на отбраната съобщи за удар по товарен кораб и пристанищни съоръжения в Пивденни край Одеса, за които твърди, че са използвани за военни доставки. Информацията беше предадена от Ройтерс.

Одеса СНИМКА: Pixabay

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