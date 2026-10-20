Китай тества успешно сателитна интернет система в Арктика

Китай успешно изпита в реални условия собствената си сателитна интернет система по арктически морски маршрут, демонстрирайки възможности за високоскоростни комуникации, дистанционни медицински консултации и предаване на научни данни в реално време, съобщи Министерството на природните ресурси.

Изпитанията са проведени на научноизследователския кораб „Дзиди" (Jidi), участващ в 16-ата китайска арктическа експедиция. За първи път е осъществена видеовръзка между Арктика, антарктическата станция „Цинлин", Лхаса в Сидзанския автономен район и Северноморското управление.

Системата е използвана и за дистанционна медицинска консултация на член на експедицията с лекари в болница в Циндао, провинция Шандун. Освен това тя е осигурила предаването в реално време на океанографски данни чрез китайска дрейфуваща буй-система, без използване на международни сателитни услуги. По време на плаването са предадени над 300 файла с общ обем повече от 100 гигабайта и са проведени над 40 видеоконференции.

Изпитанията са част от усилията на Китай да изгради независима сателитна комуникационна инфраструктура за полярните региони. Системата използва сателитната групировка „Гуоуан" (Guowang), която все още се изгражда. Плановете предвиждат до края на 2029 г. в орбита да бъдат изведени около 1300 спътника, а пълната мрежа от 12 992 спътника да бъде завършена до 2035 г.