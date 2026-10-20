Пекинският Юнивърсъл Резорт в „Из Китай с Павел“

В новия епизод на „Из Китай с Павел" ще ви покажем пекинския увеселителен парк Юнивърсъл Резорт, който цял месец отбелязва Хелоуин. Тук освен всяка една от зоните, които са посветени на теми от холивудски блокбастъри, са оформени и тематични зони за празника на Вси Светии. Юнивърсъл Резорт в Пекин е уникален и любим на милионите туристи, които го посещават ежегодно, защото разкрива един нов свят, изпълнен с радост, магия, научна фантастика, вълнение и адреналин.

Ако искате да посетите Юнивърсъл Резорт, когато сте в Пекин, трябва да се запасите с много търпение, защото за всяка една от зоните се чака между половин час и час и половина.

Но какво всъщност може да правите в Юнивърсъл Резорт? С една дума – просто да се забавлявате! Тук ще попаднете в света на Хари Потър, Джурасик свят, Трансформърс, Миньоните и разбира се Кунгуфу Панда. Всяка една зона притежава множество атракциони. Вижте ги сега в новото видео на Павел Гълъбов, приятно гледане!