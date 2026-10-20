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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23766110 www.24chasa.bg

Китай предупреди Великобритания срещу нови мита за електромобилите

КМГ

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Снимка: КМГ Снимка: Китайска медийна група

Китай призова Великобритания да спазва правилата на Световната търговска организация (СТО) и „да не следва сляпо" политиката на Европейския съюз по отношение на китайските електромобили. Предупреждението идва след изявление на британския държавен министър по търговията Анас Сарвар, че Лондон и Брюксел трябва да действат координирано за справяне с водещата позиция на Китай в автомобилната индустрия.

Според медийни публикации британската страна продължава да обсъжда с европейските си партньори възможността за налагане на мита върху китайските електромобили.

Говорител на китайското Министерство на търговията заяви, че сътрудничеството между автомобилните индустрии на Китай и Великобритания се основава на взаимно допълващи се предимства, равнопоставеност и взаимна изгода. Той подчерта, че двете страни са важни търговски партньори, и призова Лондон внимателно да прецени последиците от евентуални ограничителни мерки.

Китай ще следи внимателно действията на британското правителство и ще предприеме решителни ответни мерки, ако Лондон наложи ограничения върху китайските електромобили, заяви говорителят, като подчерта, че Пекин ще защитава законните права и интереси на китайската индустрия.

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Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

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