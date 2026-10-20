Управителят на Китайската народна банка отхвърля обвиненията, че Пекин поддържа слаб юан, за да стимулира износа

Китай няма нито необходимост, нито намерение да печели търговски предимства чрез обезценяване на юана, заяви управителят на Народната банка на Китай Пан Гуншън при откриването на Финансовия форум „Финансова улица 2026" в Пекин в понеделник.

Той подчерта, че през последните години чувствителността на китайската външна търговия към валутните колебания значително е намаляла. Според него конкурентоспособността на китайския износ се дължи на повече от 40 години реформи и отваряне към света, мащабния вътрешен пазар, развитите промишлени вериги и инфраструктура, квалифицираната работна сила и инвестициите в научни изследвания и иновации.

Пан посочи, че Китай прилага управляван плаващ валутен курс, основан на пазарното търсене и предлагане и съобразен с кошница от валути. От 2017 г. централната банка не се намесва редовно на валутния пазар, но при определени обстоятелства използва макропруденциални инструменти, а в крайни случаи може да се намеси пряко, за да ограничи спекулативното поведение и нерационалните пазарни очаквания.

По думите му при дневен оборот на световния валутен пазар от близо 10 трилиона долара през 2025 г. и над 800 млрд. долара при сделките с юани централните банки трудно могат трайно да влияят върху валутните тенденции в средносрочен и дългосрочен план.

Пан Гуншън заяви още, че преодоляването на глобалните икономически дисбаланси е обща отговорност както на страните с търговски дефицити, така и на тези с излишъци. Според него обясняването на продължителните бюджетни дефицити, отслабването на промишлената конкурентоспособност и структурните проблеми на държавите единствено с валутната политика на други страни прехвърля отговорността за необходимите реформи.

Международната употреба на китайската валута продължава да нараства. Според доклад на Китайската народна банка за интернационализацията на юана през първата половина на 2026 г. разплащанията в юани са съставлявали 29,1% от трансграничните плащания и постъпления на Китай по търговията със стоки – с един процентен пункт повече спрямо година по-рано. Юанът вече е водещата валута за трансграничните плащания на Китай, втората в света по финансиране на търговията и третата по обем на международните плащания.