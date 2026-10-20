КМГ и провинция Дзянсу задълбочават сътрудничеството си

На 20 октомври в Нанкин Китайската медийна група (КМГ) и управата на провинция Дзянсу подписаха споразумение за стратегическо сътрудничество.

Директорът на КМГ Шън Хайсюн присъства на церемонията и произнесе реч, в която заяви, че през последните години Дзянсу ускорява развитието на нови качествени производителни сили и последователно напредва в модернизацията по китайски модел. Същевременно, като най-мащабната медийна организация в света, КМГ полага постоянни усилия за популяризирането на китайските марки и разширяването на международното им влияние чрез инициативата „Проект за изграждане на силна държава чрез брандове", посочи той.

КМГ ще продължи да представя развитието на Дзянсу, да разширява сътрудничеството в подкрепа на местните марки и да задълбочава взаимодействието в областта на научните изследвания и иновациите, за да подпомага популяризирането на марките от провинцията на международните пазари, подчерта Шън Хайсюн.