Полицията разтури палаткови лагери срещу високите наеми в Лисабон и Порто

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Португалската полиция премахна тази сутрин палатковите лагери на активисти в Лисабон и Порто, настояващи за достъпни жилища и мерки срещу високите наеми. В столицата са извършени и няколко ареста, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

На площад „Росио" в Лисабон протестиращите първоначално образуваха жива верига в опит да забавят разтурянето на лагера. Последваха сблъсъци с полицията. Според представители на протестното движение около 30 демонстранти са били „ранени или задържани" при операцията.

Активистите заявиха, че ще продължат протеста, и обявиха намерение да възстановят лагера в близките часове.

В Порто участниците сами прибраха палатките си след пристигането на полицейски сили и под заплахата от намеса.

Протестите целят да привлекат вниманието към жилищната криза в Португалия и нарастващите цени на имотите. Част от активистите се надяват да координират действията си в целия Иберийски полуостров. Те са вдъхновени от подобни лагери в Испания, включително този на мадридския площад „Пуерта дел Сол".

Наемите по нови договори в Португалия са се удвоили спрямо 2017 г. Това затруднява достъпа до жилища в големи градове като Лисабон и Порто, където доходите на местните жители не съответстват на поскъпването.