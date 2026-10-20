Украйна преговаря с Турция, Египет и Индия за безопасно корабоплаване в Черно море

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Украйна води разговори с Турция, Египет и Индия за възобновяване на гражданското корабоплаване в Черно море и износа на селскостопанска продукция. Това заяви президентът Володимир Зеленски пред „Блумбърг", съобщиха „Хюриет дейли нюз" и БТА.

По думите му трите държави са предложили да гарантират безопасното преминаване на кораби под техен флаг до украински и руски пристанища за превоз на хранителни стоки. Инициативата предвижда едновременно движение на плавателни съдове към пристанища на двете страни и гаранции, че те няма да бъдат атакувани.

Зеленски заяви, че Русия се противопоставя на предложението въпреки призивите на Турция, Египет и Индия.

Турция играе ключова роля в усилията за осигуряване на морската търговия в Черно море, важна както за износа на украинско зърно, така и за регионалната продоволствена сигурност, припомня „Хюриет дейли нюз".

Темата за безопасния износ през Черно море остава проблем след прекратяването на предишната зърнена сделка. През юли 2023 г., Европейската комисия осъди решението на Русия да спре участието си в споразумението за износ на украинско зърно.

Междувременно Зеленски съобщи, че вчера Русия е изстреляла 16 балистични ракети срещу Киевска област и над 200 дрона срещу различни райони на Украйна. Според украинския президент съюзниците на Киев не са го предупредили предварително за предстоящите удари по енергийни обекти, допълва турското издание.