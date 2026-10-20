Тръмп: Макрон допусна грешка, като не затвори границите на Франция

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Американският президент Доналд Тръмп обвини мигранти, ислямисти и комунисти за безредиците във Франция и обеща да не допусне подобен сценарий в САЩ. Изказването му дойде на фона на масови протести във Франция, белязани от грабежи, палежи и сблъсъци с полицията.

Доналд Тръмп обеща, че няма да позволи на Съединените щати да изпаднат в хаос, подобен на този във Франция. По време на митинг в Канзас американският президент отправи остри критики към френската политика по отношение на миграцията и обвини леви политически сили, че допринасят за насилието по улиците.

„Вижте какво се случва във Франция - някога велика нация, която е завладявана, разграбвана и опожарявана от мигранти, джихадисти и комунисти, които мразят християнството и, честно казано, самата западна цивилизация", заяви Тръмп в понеделник вечерта.

Той обвини „глобалистките леви политици", че допускат в страните си „милиони и милиони мигранти от Третия свят", които според него са несъвместими със западните ценности.

„Те унищожават тази страна, но няма да позволим това да се случи и в нашата!", подчерта американският президент. Преди речта си Тръмп заяви пред журналисти, че френският президент Еманюел Макрон е допуснал сериозна грешка, като е следвал твърде либерална политика по отношение на имиграцията.

„Казах му отдавна: „Правиш голяма грешка във Франция. Позволяваш на всички от цял свят да влизат", разказа Тръмп.

По думите му Париж скоро може да се превърне в „мюсюлмански град" — твърдение, с което американският президент обоснова критиките си към миграционната политика на Франция.

„Познавам го от осем или девет години. Още когато се срещнахме за първи път, му казах, че прави голяма грешка", добави той.

Тръмп посочи, че САЩ са затегнали контрола по границите си, докато Франция не е предприела според него достатъчно строги мерки.

„Ние затворихме границите си, той не го направи. И знаете ли какво? Неговите граници са проблем", заяви американският президент.

Демонстрациите във Франция започнаха преди около месец с участието на учители и студенти, които протестираха срещу недостига на персонал. Постепенно недоволството прерасна в по-широко движение срещу поскъпването на живота.

Към протестите се присъединиха и политически активисти, сред които Жан-Люк Меланшон, лидер на крайнолявата партия „Непокорна Франция".

През почивните дни във френски градове бяха регистрирани сцени на грабежи и вандализъм. Кадри показаха маскирани младежи, които разбиват витрини на луксозни магазини, включително на марките Christian Dior и Louis Vuitton, и отнасят скъпи дрехи, бижута и други стоки.

В неделя вечерта Макрон обвини „провокатори от крайнолеви маргинални групи, към които са се присъединили множество престъпници", че са потопили страната в неконтролируемо насилие.

Френският президент призова за единство след безредиците, при които според цитираните в публикацията данни са били арестувани близо 2400 души, а почти 1000 полицаи и жандармеристи са получили наранявания. Седем от тях са били сериозно ранени.

„Когато гледаме тези кадри, всички се питаме как французи могат да причиняват това на Франция. Нищо не го оправдава, нищо не го обяснява, нищо не го извинява", заяви Макрон.

Той предупреди, че участниците в грабежите ще трябва да възстановят причинените щети, а онези, които са се опитали да подкопаят републиката, ще понесат отговорност.По време на митинга в Канзас Тръмп коментира и обещанието си за т.нар. „дивидент на Тръмп" — 5000 долара за всеки американец, ако републиканците спечелят междинните избори.

Президентът се пошегува, че не би искал хората да използват парите, за да пътуват до Франция и да се присъединят към протестите.

„Не искаме да казвате: „Да отидем в Китай и да похарчим парите. Да отидем в Япония. Да отидем в Южна Корея. Да отидем на някое красиво място като Франция. Да се присъединим към революцията и после да се върнем към нормалния живот", заяви той.

Тръмп добави, че не желае американците да пътуват до Франция в настоящата обстановка.

Обещанието за изплащане на 5000 долара е представено от него като политическо предложение, а не като вече одобрена програма.Митингът в подкрепа на сенатора Роджър Маршал не премина без инциденти. В началото на речта на Тръмп няколко души от публиката отправиха протестни реплики.

Един от прекъсналите събитието беше изведен от залата, като на излизане показа среден пръст на привържениците на движението MAGA. Това предизвика освирквания от присъстващите и подигравателни реплики от самия Тръмп.

Изказванията на американския президент отново поставиха в центъра на политическия дебат миграцията, сигурността и бъдещето на западните общества. Докато Тръмп използва безредиците във Франция като аргумент в подкрепа на по-строг граничен контрол, френските власти посочват социалното недоволство, престъпността и действията на радикални групи като фактори за ескалацията на насилието.