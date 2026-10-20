Антитерористичната полиция се включва в разследването на палежа на кметството в Лимож

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Френската поддирекция за борба с тероризма (SDAT) е сезирана във връзка с палежа на кметството в Лимож в събота, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Днес край града е задържан 40-годишен заподозрян, съобщи прокуратурата. Според властите той е свързан с крайнолявото движение и е известен с извършено насилие срещу представител на властта.

Пожарът избухна по време на съботните демонстрации срещу растящите цени и разходи за живот, които прераснаха в безредици в няколко френски града.

Старата част на кметството, построена през 1883 г., е почти изцяло унищожена отвътре, съобщиха местните власти. Покривът и кулата са се срутили, а пожарникарите са успели да спасят само съвременната част на сградата.

След насилието през уикенда Франция въведе полицейски час на определени места. Междувременно представители на движението на „жълтите жилетки" призоваха за нови протести на 24 октомври.