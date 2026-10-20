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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23766661 www.24chasa.bg

Демонтираха паметник на Солженицин в центъра на Владивосток

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Руското издание NEWS_Vl съобщи, че паметникът на Корабелната насип е бил премахнат.

Кметството на Владивосток заяви пред „Комерсант", че „скулптурата не е обект на културното наследство. Не е издигната от общината. По-късно обаче е прехвърлена на общината. Взето е решение да бъде преместена на площад „Вяра и Надежда", което е счетено за по-подходящо място."

2,5-метровият паметник на Солженицин е издигнат на насипа на Владивосток през 2015 г. в памет на посещението му в града през май 1994 г. В документите се посочва, че скулптурата не е обект на културното наследство.

През март тази година властите решиха да преместят паметника на писателя. Местният съвет за култура и изкуство обяви скулптурата за „тематично неподходяща за мястото": „Имаше много критики от историци и местни историци, че Солженицин е пристигнал във Владивосток със самолет и поставянето на паметника сред военни кораби е неподходящо", заяви администрацията.

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