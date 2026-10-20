9 протестиращи се залепиха за пътя пред завод на „Райнметал" в Берлин

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Девет демонстранти се залепиха днес за пътното платно пред завод на германския оръжеен концерн „Райнметал" в Берлин, съобщи полицията, цитирана от ДПА и БТА.

Служителите на реда били повикани в предприятието в квартал „Вединг" в 5:30 ч. местно време, или 6:30 ч. българско. Оттогава те се опитват да отстранят протестиращите от пътя, заяви полицейска говорителка.

По думите ѝ на място са изпратени до 90 полицаи, а в демонстрацията участват общо 11 души.

„Райнметал", най-големият производител на оръжия в Германия, започна производство в завода във „Вединг" по-рано тази година. Оттогава предприятието многократно е ставало обект на протести. В предишни демонстрации е участвала и активистката за климата и социалната справедливост Грета Тунберг.