Морските животни в дълбините на Мексиканския залив са намалели с около 60% след разлива от 2010 г.

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Числеността на морските животни в т.нар. зона на здрача в Мексиканския залив е спаднала с около 60% след петролния разлив от платформата „Дийпуотър Хърайзън" през 2010 г. и не показва признаци на трайно възстановяване. Това сочи изследване, публикувано в научното списание PNAS, съобщи Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Учените определят разлива като най-вероятната причина за намаляването на популациите, но подчертават, че проучването не доказва пряка причинно-следствена връзка.

Зоната на здрача обхваща дълбочини между 200 и 1500 метра, до които достига много малко слънчева светлина. Обитаващите я организми са важен източник на храна за по-големи хищници, включително китове и делфини.

Между 2011 и 2015 г. броят на рибите в изследвания район е намалял с 63,5%, а на ракообразните, сред които скариди и крил — с 62%. При по-едрите животни, включително калмари и октоподи, спадът е 59,7%. Само при крила намалението достига 72%.

Екипът, ръководен от Трейси Сътън от университета „Нова Саутистърн", използвал мрежи и сонар при експедиция през 2011 г. Повторни измервания със същото оборудване три години и половина по-късно установили рязък спад. Последващите наблюдения показват, че популациите остават на ниски равнища въпреки лекото увеличение през 2022 и 2023 г.

Изследователите анализирали улова с мрежи, акустични измервания и генетични данни, които показват загуба на генетично разнообразие. Проверени били и други възможни обяснения, включително температурата на водата, количеството кислород и наличието на храна.

Според Сътън петролният разлив е единственото събитие, което съвпада по време с наблюдаваните промени. Анализът на останалите фактори също подкрепя хипотезата за неговото въздействие.

При експлозията на „Дийпуотър Хърайзън" през април 2010 г. загинаха 11 работници. Петрол и газ продължиха да изтичат в морето близо пет месеца. Учените посочват, че замърсителите могат да се натрупват в яйцата на оцелелите организми и да засегнат следващите поколения.

Съавторката Изабел Ромеро от Университета на Южна Каролина отбелязва, че вреди могат да причинят както петролът, така и използваните за разпръскването му химикали — диспергенти. Те раздробяват петрола на по-малки капки и така увеличават излагането на дълбоководните организми на замърсяването.

Последиците засягат цялата екосистема заради връзките между различните водни слоеве. Някои хищници се гмуркат на голяма дълбочина, а част от дълбоководните организми се издигат към повърхността през нощта.