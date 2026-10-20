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ЕС и Великобритания обсъждат по-тясно сътрудничество на среща на върха на 20 ноември

Ненко Станев

[email protected]

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Марош Шефчович СНИМКА: Сайт на ЕК

Европейският съюз и Великобритания ще обсъдят задълбочаването на отношенията си на среща на върха на 20 ноември. Това заяви еврокомисарят за търговията Марош Шефчович пред Европейския парламент.

Сред основните цели са приключването на преговорите за общо санитарно и фитосанитарно пространство, свързването на системите за търговия с емисии на парникови газове и създаването на схема за младежки обмен.

Разговорите за включването на Великобритания във вътрешния електроенергиен пазар на ЕС ще продължат и след срещата. Същото се отнася и за преговорите за финансов принос на Лондон за намаляване на регионалните различия в съюза.

Шефчович подчерта, че споразуменията за оттеглянето на Великобритания, включително рамката от Уиндзор, остават основа на двустранните отношения. Той изтъкна ролята на рамката за избягването на твърда граница на остров Ирландия и за запазването на постигнатото в мирния процес.

Двете страни продължават да си сътрудничат и в подкрепа на Украйна. След подписаното на 13 юли 2026 г. споразумение за принос Великобритания вече може да участва в европейския заем от 90 млрд. евро за Киев, посочи еврокомисарят.

Други приоритети са икономическата сигурност, защитата на стоманодобивните отрасли и разширяването на сътрудничеството в цифровата сфера и отбранителната промишленост, пише БТА.

Според Шефчович развитието на отношенията с Лондон е от съществено значение предвид настоящата геополитическа и икономическа обстановка и предизвикателствата пред сигурността. Той подчерта, че сближаването трябва да върви успоредно със защитата на интересите на ЕС.

Марош Шефчович СНИМКА: Сайт на ЕК

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