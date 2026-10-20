Гърция планира да закрие 187 военни обекта при реформа на въоръжените сили

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Гърция възнамерява да закрие 187 от общо 831 военни обекта като част от актуализирането на структурата на въоръжените си сили за периода 2026–2035 г., съобщава в. „Катимерини", цитиран от БТА.

Министърът на отбраната Никос Дендиас е представил плановете на закрито заседание на парламентарната комисия по национална отбрана и външни работи. Реформата предвижда обединяване на военни части и обекти и по-широко въвеждане на нови технологии, за да се повиши оперативната ефективност и да се намалят разходите.

Според цитирани от медиите източници в обектите, определени за закриване, са запълнени не повече от 30% от предвидените щатни места, а оперативното им значение е ограничено.

Посочените очаквания са преструктурирането да носи икономии от около 100 млн. евро годишно, като се съобщава и обща сума от 1,7 млрд. евро за десет години. Средствата ще бъдат използвани за жилищни програми за военнослужещите и за закупуване на ново въоръжение и оборудване.

За критично важните военни формирования се предвижда запълване на до 70% от личния състав в мирно време.

Планът включва създаване на специализирани звена за киберсигурност, електронно и космическо разузнаване, както и за разузнаване чрез човешки източници. Част от реформата е и изграждането на многослойната система за противовъздушна отбрана „Щитът на Ахил".

Гърция и Израел подписаха на 31 август споразумение за изграждането на системата на стойност 3,035 млрд. евро. В проекта ще участват 19 гръцки компании, а делът на местната отбранителна индустрия трябва да надхвърли 25% от общата стойност.