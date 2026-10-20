Шефът на турския борсов регулатор подаде оставка на фона на кризата с фондовете

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Председателят на турската Комисия за капиталовите пазари (SPK) Махмут Сютчю е подал оставка в понеделник по здравословни причини, съобщи Анадолската агенция, цитирана от БТА. Заместник-министърът на финансите и държавното съкровище Осман Челик е поискал да се пенсионира с незабавен ефект, съобщават турски медии.

Двете искания идват на фона на започналата през септември криза с инвестиционни фондове в страната. Тя избухна, след като няколко фонда обявиха, че не могат да изпълнят исканията на инвеститорите за обратно изкупуване на дяловете им при масови разпродажби на финансовите пазари.

Последва мащабно разследване по подозрения за манипулиране на цените на акции с ограничена ликвидност.

Сютчю оглави регулатора по-рано тази година. Според източници от финансовото министерство Челик е заявил намерението си да се оттегли пред министър Мехмет Шимшек.

В отговор на кризата Комисията за капиталовите пазари спря операциите на 131 фонда, управлявани от седем дружества за управление на активи, и разпореди ликвидацията им, припомня „Дейли сабах". Засегнати са близо половин милион инвеститори.

На 28 септември президентът Реджеп Ердоган обяви, че Турция ще затегне правилата за работа на инвестиционните фондове. Според данни на регулатора засегнатите фондове управляват активи за около 18 млрд. долара и имат 455 758 уникални инвеститори.