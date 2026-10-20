Бившата на Джъстин Бийбър почина от свръхдоза фентанил

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Сахара Рей, австралийски модел и дъщеря на известния сърфист Тони Рей, е починала едва на 34 години и месеци, след като стана майка за първи път, съобщи "Дейли мейл".

Трагичната ѝ смърт настъпи по-малко от година, след като Рей роди първото си дете – дъщеря на име Сноу.

Рей за първи път се появи в новините през 2016 г., когато се появиха слухове, че излиза с Джъстин Бийбър. През август 2016 г. папараците ги заснеха, докато се наслаждаваха на плуване голи.

Причината за смъртта ѝ е свръхдоза от фентанил. Тя е предозирала със синтетичен опиоид в петък и е била спешно транспортирана в болница в Лос Анджелис, където е била поставена на апарат за поддържане на жизнените функции.

Въпреки това семейството ѝ в крайна сметка е взело тежкото решение да я отключат от апаратурата в неделя, сподели източник пред медията.

Последната ѝ публикация в социалните мрежи е от юли тази година и е снимки на дъщеричката ѝ Сноу, която се роди през януари. Рей така и не разкри кой е бащата на детето ѝ.

Сахара преживя няколко трудни години.

През май 2024 г. тя разкри, че ѝ е била поставена диагнозата синдром на Гилен-Баре – състояние, при което имунната система атакува нервите.

Тогава тя сподели с последователите си, че е парализирана от горната част на бедрата до краката и че се придвижва с помощта на инвалидна количка и проходилка.

„Целият ми живот се промени за миг", написа Сахара под поредица от клипове, показващи нейния път с болестта.

Тя обясни, че на 8 април е била блъсната от пиян шофьор, движещ се със скорост 80 м/ч.

„Това на практика изпрати тялото ми в шок, което доведе до тази луда болест", разкри тя.

„Бях много, много болна в продължение на около седмица и половина до две седмици. През това време почти не ядох нищо, защото не можех да задържам храната и тялото ми много отслабна", продължи тя.

Изглежда, че оттогава насам състоянието ѝ се е подобрило значително.

Сахара също така се появи в новините през декември 2021 г., когато обяви, че е започнала 30-дневна програма за лечение на злоупотреба с наркотици и алкохол в център в Маями.

Моделът предизвика тревога и през юни 2020 г., когато публикува емоционален пост в Instagram, в който твърдеше, че е била жертва на агресивно поведение от страна на мъж.