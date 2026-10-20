Уиткоф пристигна в Осло за среща със Зеленски на фона на напрежението със САЩ

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Специалният пратеник на САЩ Стив Уиткоф пристигна днес в Осло, където предстои да разговаря с украинския президент Володимир Зеленски. Срещата е на фона на силно напрежение между Вашингтон и Киев, предаде Франс прес.

Норвежката радиотелевизионна компания НРК отрази пристигането на американския пратеник, който кацна тази сутрин на международното летище „Гардермуен".

Разговорите със Зеленски по-късно днес целят да дадат нов тласък на дипломатическите усилия между двете страни, съобщи норвежкото правителство.

Доналд Тръмп отправи остри критики към Зеленски заради украинските удари по руската петролна инфраструктура, като същевременно обяви напредък в преговорите за прекратяване на войната.