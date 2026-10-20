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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23767530 www.24chasa.bg

Френските парламентарни групи подкрепят комисия за насилието при протестите

Ненко Станев

[email protected]

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Мъж хвърля пластмасов пътен конус през горяща барикада по време на ден на демонстрации в Париж. СНИМКА: РОЙТЕРС

Политическите групи във френския парламент се обединиха днес около създаването на комисия, която да разследва насилието по време на протестите през уикенда, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Предложението беше направено в неделя от председателя на долната камара на парламента.

Междувременно от тази вечер в някои части на Марсилия ще бъде въведен полицейски час за непълнолетни. Мярката ще остане в сила най-малко до петък, а местните власти ще обявят подробности следобед.

123-ма души остават в ареста след насилието през уикенда. Президентът Еманюел Макрон осъди проявите на насилие и настоя извършителите да бъдат изправени пред правосъдието.

Мъж хвърля пластмасов пътен конус през горяща барикада по време на ден на демонстрации в Париж. СНИМКА: РОЙТЕРС

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