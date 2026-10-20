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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23767854 www.24chasa.bg

Кремъл настоява за спешно подновяване на ядрения диалог със САЩ

Ненко Станев

[email protected]

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Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков Снимка: 24 часа

Русия смята, че разговорите със САЩ за стратегическата ядрена стабилност трябва да бъдат възобновени спешно, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков. Той коментира темата в отговор на въпрос за евентуална тристранна среща между Владимир Путин, Доналд Тръмп и Си Цзинпин в Китай следващия месец.

Според Песков, цитиран от БТА, за първи път в историята светът е без правна рамка, която да регулира стратегическата ядрена стабилност. Предвид сложността на въпросите преговорите ще бъдат продължителни и затова трябва да започнат възможно най-скоро, добави той.

Срокът на договора „Нов СТАРТ", който ограничаваше стратегическите ядрени арсенали на Русия и САЩ, изтече през февруари тази година. Споразумението беше последният действащ договор от този вид между Москва и Вашингтон.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков

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