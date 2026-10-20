Кремъл настоява за спешно подновяване на ядрения диалог със САЩ

Русия смята, че разговорите със САЩ за стратегическата ядрена стабилност трябва да бъдат възобновени спешно, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков. Той коментира темата в отговор на въпрос за евентуална тристранна среща между Владимир Путин, Доналд Тръмп и Си Цзинпин в Китай следващия месец.

Според Песков, цитиран от БТА, за първи път в историята светът е без правна рамка, която да регулира стратегическата ядрена стабилност. Предвид сложността на въпросите преговорите ще бъдат продължителни и затова трябва да започнат възможно най-скоро, добави той.

Срокът на договора „Нов СТАРТ", който ограничаваше стратегическите ядрени арсенали на Русия и САЩ, изтече през февруари тази година. Споразумението беше последният действащ договор от този вид между Москва и Вашингтон.