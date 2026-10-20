САЩ ще обсъдят с „Рилайънс" повече венецуелски петрол за преработка и възможности за добив

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Вашингтон ще разговаря с индийската компания „Рилайънс" за преработването на по-големи количества венецуелски суров петрол, обяви държавният секретар на САЩ Марко Рубио, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

В началото на посещението си в Индия той съобщи пред журналисти, че ще бъде обсъдена и възможността компанията да добива петрол във Венецуела.

Рубио приветства „значителния напредък" на Индия в разнообразяването на енергийните ѝ доставки, включително чрез намаляване на зависимостта от основния ѝ доставчик Русия, съобщи Франс прес.

„Това, което Индия неведнъж е заявявала, е желанието ѝ да диверсифицира своите енергийни доставки, което е разумно решение", каза той в Мумбай, икономическата столица на страната.

Държавният секретар подчерта, че подобна промяна не може да стане за една нощ. Според него Индия е постигнала съществен напредък в тази посока, което Вашингтон оценява положително.

Миналия петък Доналд Тръмп се отказа от възможността да наложи мита, които биха санкционирали Делхи за мащабните покупки на руски суров петрол. Това премахна една от потенциалните пречки пред търговско споразумение между двете страни.