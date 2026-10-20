Девет станаха жертвите на наводненията в Истанбул и Коджаели

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Броят на загиналите при наводненията в Северозападна Турция достигна девет, след като днес в залива Златния рог беше открито тялото на изчезнал мъж, съобщават турски медии.

Мъжът е бил в неизвестност след проливните дъждове в истанбулския квартал Аязага, предаде телевизия Хабертюрк, позовавайки се на местното валийство.

С него жертвите в Истанбул стават седем. Издирвателните и спасителните операции в града са прекратени, тъй като няма други хора в неизвестност, съобщиха властите.

Други двама души загинаха в съседния окръг Коджаели. Те са били в автомобил, отнесен от придошлите води на река край Гебзе.

Проливните дъждове, започнали на 14 октомври, наводниха редица райони на Истанбул, припомня БТА. На места количеството на валежите достигна около 272 литра на квадратен метър. Под вода останаха жилища и търговски обекти, движението беше затруднено, а на отделни места се срутиха подпорни стени и се активираха свлачища.