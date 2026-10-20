Кремъл се надява на скорошна среща между Путин и Уиткоф в Русия

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Кремъл се надява в близко бъдеще да бъде организирана среща в Русия между президента Владимир Путин и специалния пратеник на САЩ Стив Уиткоф за обсъждане на мирния процес за Украйна, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Очаква се днес Уиткоф да разговаря в Осло с украинския президент Володимир Зеленски и представители на Великобритания, Франция, Германия и Полша, обединени в групата Е4. Предвижда се участие и на представители на ЕС и НАТО.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че при евентуална среща с Путин американският пратеник може да го запознае с позициите на украинската и европейските страни. Той не даде допълнителни подробности. Според някои американски медии разговорът може да се състои утре в Санкт Петербург.

Уиткоф и Джаред Къшнър вече разговаряха с Путин в Кремъл на 5 септември. След срещата тогава беше обявено, че американските пратеници ще посетят и Киев.

Междувременно Песков съобщи, че се работи за облекчаване на хуманитарната ситуация в контролирания от Русия град Олешки в Южна Украйна. Жители на града съобщават за задълбочаваща се продоволствена криза.

По думите на говорителя Путин е обсъдил положението с американския президент Доналд Тръмп.

В телефонен разговор с папа Лъв XIV в петък руският президент е заявил подкрепа за инициатива на Ватикана за улесняване на доставките на помощи за цивилното население в Олешки и готовност да сътрудничи.

Русия и Украйна взаимно се обвиняват, че възпрепятстват доставянето на помощи за жителите на града, който украинските сили се опитват да си върнат, отбелязва Ройтерс.