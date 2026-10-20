Най-малко четирима палестинци загинаха при израелски удар и стрелба в Газа

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Най-малко четирима палестинци са загинали при отделни случаи на израелски обстрел и стрелба в ивицата Газа, съобщи Ройтерс, цитирана от БТА.

Според медици Акрам Ясин и съпругата му Дина Абу Бакер са били убити при въздушен удар по апартамент в град Газа. Израелските военни потвърдиха, че са атакували боец в района, без да съобщават подробности.

В Хан Юнис, в южната част на ивицата, 17-годишен младеж е бил убит от израелски огън край квартал „Кизан ан Наджар", съобщиха медици. Друг човек е загинал при стрелба в Зейтун, източно от град Газа. Израелската армия засега не е коментирала тези два случая.

„Би трябвало да сме в период на примирие, но, честно казано, не виждаме никакво примирие. Войната продължава, ликвидирането на хора продължава, а обстрелът не е спирал", заяви Махмуд Ясин, брат на един от загиналите.

През последните седмици Израел засили ударите срещу „Хамас", като обвинява групировката, че се превъоръжава и извършва нападения в нарушение на прекратяването на огъня. „Хамас" отрича да подготвя атаки или да възстановява арсенала си и обвинява Израел, че подкопава мирното споразумение.

Примирието, договорено с посредничеството на САЩ преди година, предвижда бъдещо възстановяване на Газа. Напредъкът по изпълнението на споразумението обаче остава ограничен, включително по условията за разоръжаване на „Хамас" и изтегляне на израелските войски.

Както „24 часа" писа през август, планът предвижда и предаване на управлението на Газа на палестинска технократска администрация, след което да започне възстановяването на територията. 24chasa.bg

По данни на здравните власти в Газа най-малко 1500 палестинци са загинали вследствие на израелски огън след сключването на примирието. Израел съобщава за четирима убити свои войници в ивицата през същия период.