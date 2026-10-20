Номинираният за премиер на Румъния: Нямаме вече време за губене

Румъния не може повече да си позволи продължителна криза. Нямаме вече време за губене.

Това каза номинираният за премиер на страната Лука Никулеску на съвместно заседание на Камарата на депутатите и Сената преди гласуването на вот на доверие на предложения от него кабинет, съобщава телевизия Диджи 24.

"Можем да сложим край на един петмесечен период на временно управление и политически блокаж. Приех този мандат на независим премиер, защото Румъния не може повече да си позволи продължителна криза. Има нужда от правителство, което да управлява трудностите на настоящето и да даде ход на промените, от които страната има нужда", заяви той.

Никулеску обясни и, че програмата и екипът му имат няколко ясни цели - правителство, което ще донесе пари и инвестиции в страната, което ще допринесе за укрепването на Европа и което ще защитава румънците.

По думите му "въпросът не е само как да намалим бюджетния дефицит, но и как да изградим икономика, способна да произвежда повече стойност в страната и да плаща по-добри заплати". Той каза и че през следващата година ще се индексират пенсиите, а плоският данък ще бъде запазен.

"Специален приоритет ще бъде енергетиката. Поставяме си за цел да намалим цената на електричеството за стратегическите индустрии. Предлагам на парламентарните партии национално енергийно споразумение за 10 години", заяви още Никулеску.

По отношение на външната политика той заяви, че е необходима промяна в ритъма.

"Румъния трябва да участва активно във формирането на решения (в рамките на ЕС). Живеем в несигурен свят, имаме война на границата, заплахите стават все по-големи през последните години. Принадлежността към НАТО е основата гаранция за сигурността, но предполага и отговорности", подчерта Никулеску.

Той обеща, че правителството ще продължи да инвестира в сигурността на Румъния и изтъкна, че по време на мандата си ще продължи да развива стратегическото партньорство със САЩ.

Никулеску посочи още, че отношенията с Република Молдова навлизат в нов етап, в който присъединяването на съседната страна към ЕС се ускорява, а Румъния трябва да бъде основната подкрепа в този процес.

"Аз съм независим премиер, не съм принадлежал към никоя политическа партия, но едно правителство не може да функционира без политическа подкрепа (...) Доверието на обществото се печели с резултати. Днешният вот не представлява празен чек. Отвъд разликите между нас, политическите предпочитания, индивидуалните интереси, има нещо, което ни обединява: Ние сме една нация", посочи в заключение той.

Всички кандидати за министри получиха положително становище по време на изслушването вчера и днес в ресорните парламентарни комисии. Кабинетът му включва 12 министри от Социалдемократическата партия и шестима независими, пише БТА.

След представянето на управленската програма и състава на кабинета ще последват дебати и тайно гласуване с черни и бели топчета. За да встъпи в длъжност новото правителство, то трябва да получи гласовете на най-малко 233 парламентаристи от общо 464.

Дипломатът Лука Никулеску, предложен за премиерския пост от президента Никушор Дан на 5 октомври, е четвъртата номинация за министър-председател след свалянето на правителството на Илие Боложан чрез вот на недоверие на 5 май. Досега парламентът отхвърли двама от номинираните за премиер, а един върна мандата си поради липса на достатъчно подкрепа.