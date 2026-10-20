Бърнабич обвини Европарламента, че е избрал пристрастни наблюдатели за изборите в Сърбия

Председателят на сръбския парламент и изпълняващ длъжността президент на републиката Ана Бърнабич изпрати писмо до председателя на Европейския парламент (ЕП) Роберта Мецола, в което изрази силен протест относно състава на делегацията на ЕП, която ще бъде в Сърбия от 22 до 26 октомври и ще наблюдава парламентарните избори, и особено относно назначаването на Андреас Шидер за неин ръководител, предава ТАНЮГ.

В писмото на Бърнабич се казва, че публичните действия на няколко членове на делегацията в миналото показват пълната ѝ политическа пристрастност, която, както тя посочи, е в противоречие с всички международни документи, включително насоките на ЕС.

„Избирането на лица, които непрекъснато изразяват изключително негативни оценки за властите в Сърбия, а някои от тях публично изразяват очакването си за тяхното отстраняване и подкрепа за други участници в изборите, ясно показва, че те идват в Сърбия с вече формирани заключения", подчерта Бърнабич. Тя заяви, че Андреас Шидер, като наблюдател на предишните избори в Сърбия през декември 2023 г., няколко пъти открито е нарушил Кодекса за поведение на международните наблюдатели на избори, който е следствие от Декларацията за принципите на международното наблюдение на избори. Бърнабич посочи, че Кодексът изрично изисква наблюдателите да основават заключенията си на фактически и проверими доказателства, да водят документирани записи на своите наблюдения и да представят тази документация на наблюдателната мисия. По думите на Бърнабич Шидер, като наблюдател на тези избори, не е имал възражения в официалните протоколи от избирателните секции, докато впоследствие е говорил публично за избиратели фантоми и купуване на гласове.

„Следователно, през 2023 г. г-н Шидер наруши споменатия Кодекс във всеки един сегмент. Особено невероятно е, че след като г-н Шидер очевидно наруши разпоредбите на Кодекса за поведение на международните наблюдатели на избори, които ви посочихме по това време, той беше повишен в ръководител на наблюдателната мисия на Европейския парламент в тази наблюдателна мисия", посочва Бърнабич в писмото и добавя, че приема, че това е върховенството на закона, за което ЕП говори толкова много. Според Бърнабич назначаването на Шидер нарушава и точка 6 от Декларацията за принципите на международното наблюдение на избори, която, наред с други неща, подчертава, че никой не трябва да бъде член на международна мисия за наблюдение на избори, ако има политически, икономически или друг конфликт на интереси, който би могъл да попречи на точното и безпристрастно осъществяване на наблюдението и/или на правенето на точни и безпристрастни заключения относно характера на изборния процес.

Бърнабич заяви, че Андреас Шидер със сигурност има документиран политически конфликт на интереси и доказана абсолютна пристрастност.

„Всичко гореизложено показва, че Европейският парламент е изпратил наблюдателна мисия в Сърбия, която вече има предварително определени политически възгледи и че целта на подобна оценка на изборите и изборните условия е да се помогне директно на един от участниците в изборите, т.е. на „Студентската листа", която те вече са подкрепили директно в по-ранните си публични изяви", подчерта Бърнабич.

Бърнабич изпрати покана към ЕП за сформиране на делегация, която да наблюдава извънредните парламентарни избори на 25 октомври, едва след изтичането на определения срок, което предизвика остри критики от опозицията в Сърбия.

Според правилата на ЕП без покана от приемащата страна, делегация от парламентаристи не може да бъде изпратена.