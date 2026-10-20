Полицията в Италия ще може да задържа непълнолетни, дори без да са направили нарушение

Полицията в Италия ще има право да задържа непълнолетни до 12 часа, дори ако не са извършили престъпление. Достатъчно ще е да има доказателства, че те представляват опасност.

Тази промяна е част от новите мерки за сигурност в страната, които са насочени към непълнолетните. Решението идва след дни на безредици, по време на които демонстранти влязоха в сблъсъци с полицията, ограбиха магазини и нанесоха щети на имущество, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

„Искаме да действаме бързо спрямо младежите", каза вицепремиерът Матео Салвини пред радио ЕрТеЕл преди заседанието на кабинета, на което трябва да бъдат одобрени мерките.

Откакто встъпи в длъжност през 2022 г., министър-председателят Джорджа Мелони въведе поредица от строги мерки за сигурност. Според критиците обаче тези действия почти не допринасят за справяне с първопричините за престъпността и обществените безредици.

Правителствени данни показват, че броят на лишените от свобода в Италия се е увеличил с повече от 17% за четири години, което се равнява на близо 10 000 души.

Най-новите вълнения избухват в момент, когато рязко растящите разходи за енергия затрудняват плановете на Мелони за финансиране на данъчни облекчения и увеличаване на разходите в бюджета за следващата година – последния преди парламентарните избори, предвидени за края на 2027 г.

Италия е изправена пред нарастваща концентрация на богатство в групите с най-високи доходи и стагнация на реалните заплати за работещите с ниски и средни доходи.

Според данни на Италианската централна банка, през 2023 г. най-богатите 10% от италианските домакинства са притежавали 60% от общото нетно богатство на домакинствата, ръст от около 7% спрямо 2010 г.

Заместник-министърът на вътрешните работи Никола Молтени заяви пред „Радио 24", че правителството ще одобри „извънреден декрет" за незабавно въвеждане на мерки за сигурност, които вече бяха обект на дебати в парламента.

Очаква се тези мерки да включват забрана за младежи да посещават определени събития или да влизат в конкретни зони, ако има основания да се смята, че биха могли да застрашат обществената безопасност.