Тръмп: САЩ печели войната с Иран, можем да спрем още сега

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че американската армия печели войната с Иран и може да прекрати военните действия още сега, тъй като според него Техеран вече няма да се сдобие с ядрено оръжие. Изказването му дойде на фона на продължаващите удари в региона и нарастващото напрежение около стратегическия Ормузки проток.

„Някой каза, че можем да си тръгнем още сега. Вярно е. Можем да си тръгнем още сега. Те няма да имат ядрено оръжие", заяви Тръмп в понеделник вечерта по време на митинг в Канзас, съобщава ABC News.

Американският президент похвали военните способности на САЩ и припомни, че е укрепил въоръжените сили по време на първия си мандат. „Имаме най-великата армия", каза той, като добави, че Иран и Венецуела са примери за нейната мощ.

Иранското ръководство многократно е отричало да се стреми към създаването на ядрено оръжие.

Междувременно напрежението в Близкия изток се разраства. Във вторник Саудитска Арабия съобщи, че е прехванала балистична ракета, изстреляна от подкрепяните от Иран йеменски бунтовници хути към столицата Рияд. Информацията беше съобщена от военния говорител на кралството полковник Турки ал Малки в публикация в социалната мрежа X.

На този фон Великобритания обяви, че ще засили отбранителната си военна подкрепа за Саудитска Арабия заради ескалиращите атаки на хутите. Британските военновъздушни сили ще изпълняват отбранителни мисии с изтребители „Тайфун", за да защитават саудитските градове и критичната инфраструктура от въздушни нападения.

Британското министерство на отбраната уточни, че самолетите няма да нанасят настъпателни удари срещу хутите. Мисиите ще бъдат подпомагани от военнотранспортен самолет A400M и британски военни съветници.

Британският министър на отбраната Уес Стрийтинг определи атаките на хутите като „отвратителни". По думите му ударите срещу международното летище „Крал Халид" в Рияд показват до каква степен бунтовниците са готови да изострят напрежението в региона.

Военната ескалация се развива на фона на провала на преговорите между Вашингтон и Техеран. Въпреки подписания през юни меморандум за разбирателство, насочен към прекратяване на войната, разговорите се провалиха и двете страни подновиха ударите. Ормузкият проток, през който преминава значителна част от световните доставки на петрол, остава една от основните точки на напрежение.