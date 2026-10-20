Парламентът в Румъния одобри новото правителство на Лука Никулеску

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Парламентът в Румъния е одобрил новото правителство, предложено от номинирания за премиер Лука Никулески.

Кабинетът е събрал повече от необходимите 233 гласа, за да встъпи в длъжност, съобщи телевизия Диджи 24.

Никулеску е четвъртият номиниран премиер, откакто кабинетът на Илие Боложан беше свален с вот на недоверие на 5 май.

Правителството му включва 12 министри от Социалдемократическата партия - най-голямата парламентарна сила, и шестима независими.

В речта си преди гласуването на кабинета Никулеску заяви, че Румъния не може повече да си позволи тази продължаваща политическа криза и страната няма време за губене. Той каза, че правителството му има ясни цели - правителство, което ще донесе пари и инвестиции в страната, което ще допринесе за укрепването на Европа и което ще защитава румънците.

Досега румънският парламент отхвърли двама от номинираните за премиер, а един върна мандата си поради липса на достатъчно подкрепа.