Администрацията на Тръмп стана рекордьор по отнемане на визи

Администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп е отнела над 300 000 визи от началото на втория му мандат през януари 2025 г. до октомври 2026 г. Това представлява нов рекорд, тъй като е повече, отколкото която и да е друга американска администрация е отнемала за същия период, става ясно от думи на говорителя на Държавния департамент Томи Пигот, пред весник „Ню Йорк пост".

За сравнение, според публикация на британския "Гардиън", през последната година от президентството на Джо Байдън – 2024 г., са били отнети около 40 000 визи.

Според представител на Държавния департамент визите са били анулирани заради престъпна дейност, заплахи за обществената безопасност или нарушения на имиграционните правила, включително измами и предоставяне на невярна информация.

Най-малко 4000 визи са отнети на чуждестранни граждани, които са участвали в или са улеснявали т.нар. родилен туризъм – пътуване до САЩ с цел раждане на дете, което да получи американско гражданство по рождение.

„С над 300 000 анулирани визи администрацията на Тръмп е отнела повече визи и с по-бързи темпове от всяка друга администрация в историята", заяви Пигот.

„Имаме нулева толерантност към чужденци, пребиваващи в страната с визи, които нарушават закона, извършват измами или подкопават националната ни сигурност. Предприемаме и ще продължим да предприемаме действия, за да запазим границите и страната си сигурни", добави говорителят.

Националностите на хората, чиито визи са били отнети, не са съобщени.

Миналия месец Държавният департамент съобщи, че от януари 2025 г. са били анулирани около 250 000 визи. Според информацията, цитирана от „Ню Йорк пост", темпът на отнемане се е ускорил през 2026 г., след като през предходната година Бюрото по консулските въпроси е разгледало 23 000 случая.

Данните за 2025 г. показват, че една четвърт от отнетите визи са били свързани с нападения или други престъпления от тази категория. Други 22% са били анулирани за шофиране в нетрезво състояние, 7% – за кражби, а още 7% – за злоупотреба с упойващи вещества или разпространението им.