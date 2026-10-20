Франция праща военни за охрана на протестите в събота

Вътрешният министър Лоран Нунес на Франция потвърди, че военни сили ще бъдат разположени в подкрепа на полицията по време на предстоящите протести в събота.

„Ще разположим силите от операция „Сантинел", разбира се, като заместител на силите за вътрешна сигурност... основно за да освободим полицаи и жандармеристи, така че те да могат да изпълняват задачите си по поддържане на обществения ред", заяви Нунес пред Националното събрание.

Той добави, че реакцията на властите при евентуални безредици ще бъде „твърда", съобщава "Гардиън".

Както беше съобщено по-рано, премиерът Себастиен Льокорню заяви, че полицейското присъствие през уикенда ще бъде „масирано". Правителството иска общественият ред да бъде възстановен незабавно след безредиците от миналия уикенд.

Протестната вълна във Франция започна преди няколко седмици с демонстрации на ученици, които настояват за по-добри условия в училищата, повече учители и решаване на проблемите с недостига на средства. Постепенно недоволството се разрасна и обхвана по-широки социални проблеми – високите цени, инфлацията, намаляващата покупателна способност и влошаването на обществените услуги. Към демонстрациите се присъединиха синдикати и участници в движението на „жълтите жилетки", което преди години също организира масови протести срещу високите разходи за живот.

На 17 октомври протестите прераснаха в сериозни безредици в редица френски градове. Докато голяма част от демонстрантите участваха мирно, групи от хора разбиваха и ограбваха магазини, палеха автомобили и атакуваха обществени сгради и полицаи. Сред най-сериозно засегнатите места бяха Париж, Лион, Марсилия и Лимож, където пожар обхвана историческата сграда на кметството.

След безредиците премиерът Себастиен Льокорню поиска въвеждането на частичен полицейски час в засегнатите райони. Междувременно президентът Еманюел Макрон отказа да приеме оставката на вътрешния министър Лоран Нунес, подадена след критиките към действията на службите за сигурност. Властите признаха пропуски в предварителната оценка на риска и подготовката за демонстрации