Словакия изпраща нов посланик у нас

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Шестима нови посланици получиха своите акредитивни писма от президента на Словакия Петер Пелегрини. Сред тях е и Любомир Голиан, който поема посолството на страната у нас, съобщава агенция ТАСР, цитирана от БТА.

Освен у нас, Словакия назначи нови посланици и за Армения - Катарина Закова, Южна Африка - Мануел Корчев, Молдова - Душан Дачо, Полша - Игор Маукс и Саудитска Арабия - Марек Брешка.

Посланиците ни трябва да въплътят основните приоритети на словашката външна политика, които са ясно определени от членството на Словакия в ЕС и НАТО, обърна се към новоназначените Пелегрини.

„В същото време задачата ви е да откриете нови пътища за икономическо сътрудничество, интензивен културен обмен и популяризиране на туризма. В тези усилия ще бъдете направлявани от интересите и нуждите на Словакия и народа ѝ", каза още той.