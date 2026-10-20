Искат присъда за евродепутатка от радикалната левица за възхвала на тероризма

Прокуратурата в Париж поиска евродепутатката от радикалната левица Рима Хасан да не може да заема изборни длъжности за 2 г., както и да получи 10 месеца условна присъда. Хасан е подсъдима заради публикация в "Екс", която по-късно трие. В нея евродепутатката говори за един от извършителите на атентата на летището в Тел Авив през 1972 г., който доведе до смъртта на 26-ма, съобщава Франс прес.

"Омаловажаването на това масово убийство и възхваляването на извършителя на атентата в Тел Авив представляват оправдаване на тероризма", категорични са от прокуратурата, цитирани от БТА.

Според държавното обвинение престъплението е "очевидно".

"Не става дума за инструментализиране на прокуратурата заради нейните политически възгледи", уточняват оттам, след като вчера Хасан осъди съдебното преследване срещу себе си, наричайки го опит за сплашване.