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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23771719 www.24chasa.bg

Искат присъда за евродепутатка от радикалната левица за възхвала на тероризма

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Рима Хасан Снимка; @RimaHas,Х

Прокуратурата в Париж поиска евродепутатката от радикалната левица Рима Хасан да не може да заема изборни длъжности за 2 г., както и да получи 10 месеца условна присъда. Хасан е подсъдима заради публикация в "Екс", която по-късно трие. В нея евродепутатката говори за един от извършителите на атентата на летището в Тел Авив през 1972 г., който доведе до смъртта на 26-ма, съобщава Франс прес.

"Омаловажаването на това масово убийство и възхваляването на извършителя на атентата в Тел Авив представляват оправдаване на тероризма", категорични са от прокуратурата, цитирани от БТА.

Според държавното обвинение престъплението е "очевидно".

"Не става дума за инструментализиране на прокуратурата заради нейните политически възгледи", уточняват оттам, след като вчера Хасан осъди съдебното преследване срещу себе си, наричайки го опит за сплашване.

Рима Хасан Снимка; @RimaHas,Х

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