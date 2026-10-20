Шефът на кабинета на Зеленски: Вървят преговори за траен мир в Украйна

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Водят се сложни преговори за траен мир, от който се нуждае не само Украйна. Това написа ръководителят на кабинета на украинския президент Володимир Зеленски Кирило Буданов в публикация в Telegram.

"В този сложен момент е необходимо всички страни да действат внимателно, да оценяват реалистично ситуацията и да предоставят достоверна информация", подчерта той.

Буданов заяви, че украинският град Добропиля остава под контрола на Украйна, и отхвърли твърденията за неговото превземане от руските войски.

„Обективният факт е, че Добропиля се намира под контрола на Украйна, а следователно не става дума за никакво „превземане" на този украински град от руските войски", написа той.

Ръководителят на кабинета на Зеленски обвини командващия руската военна групировка „Център" генерал-полковник Андрей Иваняев, че умишлено дезинформира руския президент, сплашва подчинените си и им поставя неизпълними задачи.

Според Буданов Иваняев настоява подчинените му на всяка цена да демонстрират превземането на Добропиля, тъй като самият той вече е докладвал, че градът е завладян.

„Силите за отбрана на Украйна удържат позициите си в защита на интересите на държавата и нашата земя. Никакви неверни изявления няма да променят реалността", подчерта Буданов.

На 16 октомври руският президент Владимир Путин заяви, че руските войски са превзели Добропиля в Донецка област. На следващия ден руското военно командване съобщи за завладяването на общо 92 украински населени места и над 1800 кв. км територия от началото на септември.

Украинският генерален щаб отхвърли тези твърдения. На 18 октомври и президентът Володимир Зеленски заяви, че Добропиля остава под украински контрол, въпреки че ситуацията в района е сложна и руските сили продължават атаките си.