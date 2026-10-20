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Нетаняху разговарял с Тръмп: Нужно е премахване на властта в Иран

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Бенямин Нетаняху Кадър: YouTube/ ANI News

В разговор между президента на САЩ Доналд Тръмп и израелският премиер Бенямин Нетаняху била обсъдена необходимостта от премахване на управляващия режим в Иран. Това обяви самият Нетаняху, цитиран от Ройтерс.

"Решени сме да доведем докрай усилията си за сваляне на иранския режим. Обсъждал съм този въпрос многократно с Тръмп, включително и онзи ден", каза израелският премиер.

По-рано днес стана ясно, че Нетаняху се е срещнал с американския военен министър Пийт Хегсет. Срещата се е състояла вчера в Израел, във военновъздушната база "Увда".

Двамата обсъдили заплахите в региона и партньорството между САЩ и Израел и в офанзивния, и в отбранителния аспект спрямо заплахите.

Бенямин Нетаняху Кадър: YouTube/ ANI News

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