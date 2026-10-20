Тръмп бил обиден от твърденията, че умишлено вреди на Украйна

Президентът на САЩ Доналд Тръмп е обиден от твърденията, че умишлено вреди на Украйна, включително от твърденията, че е наредил спиране на обмена на разузнавателна информация с Киев. Това заяви американският държавен секретар Марко Рубио във вторник.

„Президентът е разочарован, защото, на първо място, не обича да бъде обвиняван за неща, които не са верни, включително твърденията, че по някакъв начин е наредил прекратяване на обмена на разузнавателна информация. Това не е вярно. Той многократно го е заявявал", каза Рубио.

По думите му Тръмп реагира най-вече на внушенията, че предприема действия с цел умишлено да навреди на Украйна. „Това не е справедливо и не е вярно", подчерта държавният секретар.

В понеделник американският президент заяви, че е готов да се срещне с руския президент Владимир Путин и китайския лидер Си Дзинпин, за да обсъдят прекратяването на войната в Украйна, дори ако украинският президент Володимир Зеленски не участва в разговорите.

„Всичко, което мога да направя, за да сложа край на войната, независимо дали някой ще присъства, или не", каза Тръмп пред репортери, преди да напусне Белия дом за предизборна проява в Канзас.

Според публикация на The Wall Street Journal Путин е предложил тристранна среща със Си Дзинпин по време на телефонен разговор с Тръмп на 9 октомври. Възможно е тя да се проведе около срещата на върха на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество в Шънджън на 18 и 19 ноември.

Зеленски разкритикува решението на Тръмп да се откаже от налагането на нови санкции срещу Русия. Американският президент отвърна, че украинският лидер „не знае за какво говори".

Спор за Starlink и разузнавателната информация

Напрежението между Вашингтон и Киев се засили и заради проблеми с услугите Starlink и Starshield. Зеленски заяви, че работата им е била нарушена, а прекъсването на обмена на американска разузнавателна информация лишава Украйна от предварителни предупреждения за руски удари.

Тръмп каза, че не знае кой е наредил прекъсването на Starlink, но добави: „Бих искал да разбера". Миналата седмица Илон Мъск заяви, че Вашингтон носи крайната отговорност, докато Рубио отхвърли твърденията, че САЩ са причинили прекъсването.

Решението на Тръмп да се откаже от нови санкции срещу Русия предизвика и нова реакция от Зеленски. Украинският президент показа на американски законодатели снимки от руски удар в Харковска област, при който загинаха шестима души, включително майка и едногодишното ѝ дете.

„Така Русия отговаря на премахването на санкциите и отслабването на натиска", заяви Зеленски.

Американските сенатори Ричард Блументал от Демократическата партия и Том Тилис от Републиканската партия също предупредиха след разговор със Зеленски, че отстъпките пред руския президент Владимир Путин „само ще удължат тази война и ще доведат до повече жертви".