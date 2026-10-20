НАТО увеличава наблюдението в Черно море

НАТО увеличава наблюдението в региона на Черно море след атаките зачестилите атаки на кораби там, съобщава Ройтерс.

"Днес посланиците на НАТО се срещнаха в Северноатлантическия съвет, за да обсъдят сигурността в Черно море", написа в "Екс" говорителката на алианса Алисън Харт.

"НАТО вече укрепи капацитета си по протежение на източния фланг, в това число арсенала за противодействие на дронове. Изпращаме допълнителни сили и средства в региона, включително за наблюдение, разузнаване и криминалистика", категорична е тя.

По-рано днес стана ясно, че 3 тима на НАТО подпомагат усилията на родните военни в защитата на Черно море.

Единият от тях ще помага за изследването на взривното вещество от дрона, останки от който вероятно бяха открити на борда на кораба "Челси 3", както и за идентифицирането на неговия вид и произход. Има и американски военноморски самолет "Посейдон", който вече прави патрули над западната част на Черно море.

Първо два кораба бяха атакувани в извънредната икономическа зона на България. Те бяха ударени от дронове в нощта срещу 6 октомври. Единият кораб - "Алфа Ватан", потъна, а вторият бе тежко опожарен, но още е на вода. Оглед на военните на "Ейбъл" не откри останки от дронове, с които да бъде установено категорично откъде е дошла атаката, станала в извънредната икономическа зона на България в Черно море.

След 1 часа на 13 октомври отново 2 кораба - "Челси 3" и "Дигнити" бяха ударени от дронове, като отново единият потъна. Този път атаката бе в прилежащата зона на страната ни, на около 17 морски мили от Варна и 15 мили от Крапец. Часове по-късно бяха ударени други 2 кораба в териториалните води на Румъния.