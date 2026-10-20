Френските работодатели призоваха търговците да не се въоръжават след масовите грабежи

Ръководителят на френската организация на работодателите призова собствениците на магазини да не прибягват до въоръжаване, за да защитават обектите си след масовите грабежи, извършени по време на бурните протести в страната, предаде ДПА.

„Разбирам ги, но ги съветвам да не го правят", заяви Патрик Мартен, председател на Движението на предприятията във Франция (МЕДЕФ), пред частната радиостанция Ар Ем Се. Той изрази тревога, че търговците може да започнат сами да се въоръжават, за да защитават имуществото си, пише БТА.

„Продължаваме да отстояваме върховенството на закона, въпреки че в този случай то очевидно се провали", посочи Мартен.

По думите му не бива да се попада в „капана, заложен от крайната левица и „Черния блок", които не желаят нищо друго, освен гражданска война".

„Черният блок" е название за групи протестиращи, облечени в черно и обикновено свързвани с крайната левица, които участват в демонстрации, съпроводени с насилие.

Междувременно някои търговци във Франция обмислят да вземат мерки за самозащита. В пешеходната зона на Бордо собственици на магазини са заявили готовност да използват оръжия срещу евентуални нападатели, съобщи радиостанция „Юроп 1".

„Когато се появят погромаджиите, сме въоръжени. С оръжия, които могат да наранят или да всяват страх", разказа собственик на магазин за дрехи. Той уточни, че сред средствата, които използват, са железни пръти.

„Вземаме пръта и ги събаряме с него. Правим го, защото държавата не си върши работата. Това е единственото решение", заяви търговецът.

Каролин, продавачка в магазин за облекла, също е решила да се подготви за евентуална опасност, като държи лютив спрей на разположение.

„Тъй като в магазина сме само двама души, зад мен има лютив спрей. В чекмеджето ми е. Ще го използвам, ако някога се окажем в опасност", обясни тя пред радиостанцията.

Не всички собственици обаче са готови да прибягват до подобни мерки. Софи, друга търговка, не желае да се снабдява с оръжие и се страхува най-вече от възможността да се стигне до пряк сблъсък с мародери. „Не искам да рискувам живота си заради протектори за телефони", заяви тя.

Според френското правителство грабежите в Париж, Марсилия и други градове, станали в периферията на демонстрациите срещу високите разходи за живот, са засегнали около 3000 магазина в цялата страна през уикенда. На пострадалите търговци е обещана помощ.