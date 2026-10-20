Арестуваха двама по подозрения за шпионаж в Дания

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Датската полиция е арестувала двама мъже по подозрение в шпионаж, съобщи днес Франс прес.

Според публикации в местните медии предполагаемата шпионска дейност е била насочена срещу компания от отбранителния сектор.

Двамата мъже са задържани на 19 октомври и днес трябва да се явят на предварително изслушване в Окръжния съд в Олборг. Те са обвинени в нарушение на член 108, алинея 1 от датския Наказателен кодекс, който се отнася до престъпления, свързани с шпионаж, съобщи полицията в прессъобщение, пише БТА.

Разследването се води в сътрудничество с разузнавателните служби. „Подхождаме към този въпрос с изключителна сериозност", заяви ръководителят на разследването.

Според местните медии двамата задържани са на около 20 години. По време на изслушването се очаква да присъства и преводач от руски език.

Предполагаем обект на шпионажа е компанията „МайДифенс" (MyDefence), която разработва технологии за откриване и заглушаване на дронове и работи в отбранителния сектор.