Обвиниха шофьора, блъснал австралийската депутатка Хелън Хейнс пред офиса й

Полицията в Австралия повдигна обвинения срещу шофьора, блъснал по-рано днес независимата депутатка Хелън Хейнс пред офиса ѝ в град Уонгарата, на около три часа път от Мелбърн. Брендън Нъджънт е обвинен в умишлено причиняване на тежки телесни повреди, предаде Асошиейтед прес. Инцидентът, определен от полицията като умишлено деяние, предизвика шок в страната на фона на опасенията от ескалация на политическото напрежение.

65-годишната Хейнс е настанена в болница в критично, но стабилно състояние, след като беше блъсната с автомобил пред офиса си в Уонгарата, щата Виктория, информира БТА.

Освен в умишлено причиняване на тежки телесни повреди, Нъджънт, който е от близкото село Тарауинги, е обвинен и в опасно шофиране, довело до тежки телесни повреди, както и в причиняване на нараняване на федерален служител, съобщи полицията.

Той е задържан от момента на нападението, след като група минувачи успяла да го обезвреди. Очаква се обвиняемият да се яви утре пред съда в Уонгарата, като не е изключено да бъде освободен под гаранция.

Бащата на обвиняемия, Род Нъджънт, публикува изявление, в което определи Хейнс като „дълбоко уважаван, ценен и много обичан член на нашата местна общност".

„Хелън ни е приятелка от повече от 20 години и това, което ѝ се случи вчера, е покъртително и трудно да бъде разбрано", заяви той и добави, че ще сътрудничи на властите.

Нападението разтърси Австралия, където проявите на политическо насилие са рядкост. Политиците в страната обикновено могат да бъдат видени да се разхождат свободно на обществени места, без охрана. Повечето федерални законодатели, щатски лидери и дори премиери не са придружавани от охранители.

Австралийският премиер Антъни Албанезе съобщи, че се е свързал по телефона с местния фризьор Рики Джефрис, който излязъл от салона си, за да помогне на минувачите да задържат заподозрения. Министър-председателят му благодарил за намесата.

„Това ни напомня, че в най-тежките моменти виждаме най-доброто от австралийския характер", заяви Албанезе.

Пред журналисти Джефрис разказа, че е претърсил джобовете на шофьора и е извадил нож. Полицията потвърди думите му. Фризьорът обаче подчерта, че не се смята за герой.

„Беше безумно преживяване", каза той. „Много хора се включиха веднага, без дори да проверят дали има опасност. Просто се втурнаха да помогнат", добави Джефрис.

Австралийският министър на вътрешните работи Тони Бърк заяви пред радио Ей Би Си, че според свидетелски показания предполагаемият нападател обърнал автомобила си и блъснал Хейнс втори път. След това случаен минувач го измъкнал от колата.

Преди да влезе в политиката, Хейнс е работила като медицинска сестра и акушерка, както и като научен работник. Тя е избрана за независим депутат през 2019 г. и запазва мястото си на изборите през 2022 и 2025 г.

Албанезе заяви, че все още е твърде рано да се правят заключения за мотива на нападателя. Същевременно премиерът призова австралийците да се отнасят с повече уважение един към друг, като изрази безпокойство от задълбочаващото се разделение в обществото.