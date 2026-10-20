Нова трагедия в клана Кенеди

Внучката на Робърт Ф. Кенеди, брата на президента на САЩ Джон Ф. Кенеди - Кайл, е починала в дома си в Нова Англия на 42-годишна възраст. Това съобщи нейното семейството.

Кайл Кенеди е издъхнала в дома си в Уестууд, щата Масачузетс, на 21 септември. Това се разбира от публикуван онлайн некролог. Причината и обстоятелствата около смъртта на майката на три деца не са разкрити.

През 2020 г. Кайл получила тежка травма на гръбначния мозък, която я оставила трайно парализирана. Обстоятелствата около инцидента така и не са били изяснени публично, съобщава "Дейли мейл".

В некролога семейството й пише, че въпреки травмата „Кайл се бореше да запази сухото си чувство за хумор и решителността си, като се опитваше да бъде възможно най-добрата майка".

Кайл е дъщеря на Майкъл Кенеди, племенница на министъра на здравеопазването и социалните услуги на САЩ Робърт Ф. Кенеди-младши и внучка на Робърт Ф. Кенеди. Тя е и внучка на легендата на американския футбол Франк Гифорд по майчина линия. Майка й е Виктория Дениз Гифорд.

Кайл се присъединява към дългия списък на членовете на политическата династия Кенеди, преждевременно загубили живота си. Сред американското общество тази поредица от трагедии е известна като „проклятието на Кенеди".

Смъртта й идва само няколко месеца след като стана известно, че Саоърс Кенеди Хил, племенница на Робърт Ф. Кенеди-младши, е починала от свръхдоза фентанил през 2019 г.

В некролога си семейството на Кайл пише, че тя е посветила живота си на образованието в ранна детска възраст. Близките й я описват като жена, „надарена с изключителен интелект, сухо чувство за хумор и красота".

Кайл била едва на 13 години, когато баща й Майкъл загинал през 1997 г., след като се блъснал в дърво, докато карал ски и играел футбол с други членове на семейство Кенеди.

Дъщеря й Джоузефин също починала трагично – само няколко дни след раждането си през 2014 г. Кайл оставя след себе си двамата си синове Конър и Деклан, съответно на 12 и 10 години.

Въпреки че прекарвала по-голямата част от живота си извън светлините на прожекторите, близостта й с една от най-известните политически фамилии в САЩ неведнъж привличала вниманието на медиите.

През 2012 г. сватбата й с Лиъм Кер се превърнала в новина, след като братовчед й Конър и тогавашната му приятелка – попзвездата Тейлър Суифт, се появили неочаквано на тържеството.

В некролога си близките на Кайл отбелязват, че последните й години, прекарани в инвалидна количка, били коренно различни от живота, който водела преди това – изпълнен с движение, състезателен дух и стремеж към победа.

„През целия си живот тя често можеше да бъде видяна как изпреварва връстниците си на детските площадки, футболните терени и игрищата за лакрос. В по-спокойните моменти не по-малко упорито преследваше победата в тривиални викторини и игри с карти", се казва в некролога.

Като възрастна тя развила страст към бягането на дълги разстояния. През 2019 г. завършила Бостънския маратон при проливен дъжд, като подобрила времето на собствения си баща с 20 минути.

Въпреки тежката травма на гръбначния мозък през 2020 г., чиято причина никога не е била разкривана, семейството й разказва, че Кайл продължила да се справя с парализата, увреждането и медицинските предизвикателства.

„Следващите години бяха изпълнени с трудности, но Кайл се бореше да запази сухото си чувство за хумор и решителността си. Тя се стараеше да бъде възможно най-добрата майка за синовете си и се грижеше за двете си любими, макар и невъзпитани кучета от породата уитън териер", пишат близките й.

Кайл започнала и да защитава правата на хората с увреждания. Тя дори свидетелствала пред законодателния орган на щата Масачузетс по време на изслушване, посветено на дискриминацията при предоставянето на здравни услуги на хора с увреждания.