Човек загина при руска атака с дрон срещу Киев, 12 са ранени

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Един човек загина, а 12 са ранени при руските атаки с дронове срещу украинската столица Киев от началото на деня, съобщи директорката на отдела по здравеопазване на Киевската градска държавна администрация Тетяна Мостипан, цитирана от украинската новинарска агенция Укринформ.

Шестима от пострадалите са настанени в болница. Един от тях е в критично състояние, а останалите петима са в сравнително стабилно състояние.

Полицията в Киев, от своя страна, съобщи за 11 ранени, като една жена е в състояние на шок, информира БТА.

По данни на правоохранителните органи при ударите с дронове през деня са нанесени щети в пет района на столицата: Голосеевски, Деснянски, Соломенски, Оболонски и Шевченковски. Повредени са жилищна сграда, лечебно заведение, ресторант, пазар и няколко автомобила. На местата на ударите продължават да работят разследващи екипи, сапьори, спасители и служители на други специализирани служби.

Русия продължава да атакува Киев с дронове с реактивни двигатели. Кметът на Киев Виталий Кличко съобщи, че при руска атака е бил поразен енергиен обект в Шевченковски район на украинската столица.