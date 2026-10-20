Зеленски след срещата с Уиткоф и Къшнър: Готов съм за преговори, Русия решава

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Аз съм готов за преговори, Русия решава дали да има мир. Това заяви украинският президент Володимир Зеленски след разговора си в Осло с американския специален пратеник Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, зет на президента на САЩ Доналд Тръмп. Домакини на срещата бяха норвежкия премиер Юнас Гар Стьоре и финландския президент Александър Стуб. Къшнър участва дистанционно.

Зеленски подчерта, че Киев иска да сложи край на войната възможно най-бързо, но Москва продължава да атакува Украйна.

„Разбира се, не губим тази война, но губим хора, защото Русия продължава да ни атакува", каза Зеленски на съвместна пресконференция с норвежкия премиер Юнас Гар Стьоре и финландския президент Александър Стуб.

Украинският лидер подчерта, че Киев иска мир повече от всеки друг и е готов да работи с партньорите си за намиране на решение. По думите му обаче продължаването на кръвопролитието е изцяло избор на Русия, отбелязва Би Би Си.

Домакини на срещата бяха норвежкия премиер Юнас Гар Стьоре и финландския президент Александър Стуб Снимка: Ройтерс

Зеленски съобщи, че е провел добър разговор с американския държавен секретар Марко Рубио, като е оценил готовността му да помага за разрешаването на проблемите пред Украйна. Той благодари и на американската страна за възстановеното ефективно предоставяне на разузнавателна информация за руските удари.

„Системите за ранно предупреждение са важни за украинския народ. Благодарни сме на американската страна, че сега това работи. Това е чудесно", заяви президентът.

САЩ по-рано отхвърлиха обвиненията, че ограничават споделянето на разузнавателна информация с Киев.

На пресконференцията норвежкият премиер Юнас Гар Стьоре заяви, че американският специален пратеник Стив Уиткоф ще пътува в сряда до Санкт Петербург, където ще се срещне с руското ръководство. Той ще предаде идеите от разговорите в Осло и ще обсъди предложенията за прекратяване на войната.

По думите на Стьоре тези контакти могат да проправят пътя към евентуална тристранна среща на лидерско равнище. Сред обсъжданите теми са сигурността на Украйна, териториалните въпроси, санкциите срещу Русия и планът за икономическото възстановяване на страната след войната.

Зеленски заяви, че Украйна незабавно е подкрепила американското предложение за прекратяване на ударите по енергийната инфраструктура, но Русия е отговорила с продължаване на атаките.

Володимир Зеленски със Стив Уиткоф, Юнас Гар Стьоре и Александър Стуб преди началото на срещата Снимка: Ройтерс

„Да видим какво ще каже Путин", коментира украинският президент във връзка с предстоящото посещение на Уиткоф в Русия.

Финландският президент Александър Стуб определи разговорите в Осло като постигнали „реален напредък" както по общата рамка за мир, така и по непосредствените мерки за намаляване на бойните действия. По думите му участниците са обсъдили противовъздушната отбрана, енергийните обекти и възможностите за частични примирия. Стуб заяви, че страните изглеждат на една и съща позиция по разгледаните въпроси.

„Мирът изисква търпение. Но за съжаление войната не чака. Хора умират всеки ден", каза финландският президент и определи срещата като стъпка в правилната посока.

Стьоре подчерта, че за постигането на траен мир Европа трябва да участва в процеса наред със САЩ, Украйна и Русия.

„Европа трябва да бъде на масата за преговори", заяви норвежкият премиер. Той и Стуб уточниха, че не говорят от името на целия континент, но ще продължат да координират позициите си с европейските си колеги.

„Европа ще живее с последствията от този конфликт", предупреди Стьоре.

Володимир Зеленски със Стив Уиткоф, Юнас Гар Стьоре и Александър Стуб преди началото на срещата Снимка: Ройтерс

Разговорите в Осло се проведоха на фона на обтегнатите отношения между Зеленски и Тръмп през последните седмици. Американският президент отправи критики към украинския лидер заради позицията му по сделката за руски дизел и заяви, че Украйна трябва да има нов президент. Киев от своя страна настоя за продължаване на американската подкрепа, включително за разузнавателната информация и противоракетната отбрана.

Целта на срещата в Осло беше да се подобри координацията между Киев, Вашингтон и европейските съюзници и да се търси път към прекратяване на войната.